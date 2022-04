Maak je eigen computerspel op kamp: "Eerst de racebaan, dan de auto programmeren"

Tijdens de workshop ontwikkelen ze zelfs een aantal spelen in 2D of 3D, maar ook echte spelen, zoals een basketspel uit hout. In een andere ruimte zit een groepje met kinderen tussen 6 en 8 jaar die een soort escape room maken. Op basis van een verhaaltje gaan zij aan de slag met codes, sleutels en raadsels. "We organiseren STEM-kampen voor kinderen om hun te prikkelen om het eventueel te studeren in het middelbaar of er later een job in te zoeken", zegt Dries Grosseels.