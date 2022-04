Europese ruimtevaartbureau ESA schort samenwerking met Rusland voor maanmissies op

Het Europese ruimtevaartbureau ESA heeft woensdag aangekondigd dat het zijn samenwerking met Rusland voor de drie geplande maanverkenningsmissies opschort. In maart had de ruimtevaartorganisatie een gelijkaardige beslissing genomen over de Russisch-Europese verkenningsmissie naar Mars omwille van de oorlog in Oekraïne. ESA richt zich op andere partners.