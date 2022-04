Gascentrale van Seraing krijgt federale subsidies

De overheid had een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) in het leven geroepen om na de kernuitstap te zorgen voor bevoorradingszekerheid. Het kwam erop neer dat er subsidies gaan naar capaciteit die de kernenergie moet vervangen. Daarvoor organiseerde netbeheerder Elia een veiling. De twee belangrijkste projecten die uit de bus kwamen, waren de gascentrales van Vilvoorde en Les Awirs, allebei van Engie. Omdat de centrale van Vilvoorde geen vergunning kreeg, kwam de volgende gascentrale uit de veiling in beeld. Dat was die van Luminus in Seraing, al moest er formeel een re-run van de veiling plaatsvinden. De centrale in Seraing heeft al een vergunning op zak - wat door de federale regering als voorwaarde naar voren was geschoven - en de biedprijs bleef dezelfde als bij de veiling in oktober.