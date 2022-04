Zakhorloge dat nazi's in WO II van Jood stalen en dat boer uit Diest 80 jaar verstopte, is terug bij erfgenamen

Gustave woonde destijds in Molenstede bij Diest en had het horloge op een dag zien liggen in een korenveld vlak bij zijn huis. In de buurt waren tijdens de oorlog Duitse soldaten gekazerneerd. Eén van hen had het horloge - vermoedelijk tijdens een deportatie - gestolen van een joodse man uit Nederland, Louis Overstrijd, die later omkwam in het concentratiekamp van Auschwitz.

"De soldaten gingen geregeld plassen in het veld en waarschijnlijk is hij het horloge op die manier kwijtgespeeld. Daarna heeft mijn grootvader het gevonden en heeft hij dat altijd bewaard en weggestopt in een hangklok."

De Nederlandse historicus Rob Snijders kon het levensverhaal van Louis Overstrijd reconstrueren en zijn kleinkinderen terugvinden. Louis had het horloge cadeau gekregen van zijn broer Alfred voor zijn achttiende verjaardag. In het uurwerk staan hun beide namen gegraveerd. Het horloge werd gemaakt in 1910 in Neufchâteau en is intussen dus 112 jaar oud.



Dit weekend kon Pieter het zakhorloge dankzij het speurwerk na al die jaren terugbezorgen aan de familie in Nederland. "Die mensen waren heel blij en geëmotioneerd. Ze hebben nog heel weinig dingen van hun grootvader. Omdat hij zo jong gedeporteerd en vermoord is in Auschwitz. Plots komt er dan zo'n klok van 80 jaar oud die nog altijd tikt. Voor hen is dat iets heel bijzonder", aldus nog Pieter.