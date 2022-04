Grondwaterstanden nemen na de natte winter weer een diepe duik door historisch droge maart

De afgelopen winter zit nog vers in het geheugen als een kletsnat seizoen. Dat was niet altijd zo fijn voor wie buiten moest zijn, maar het was wel goed nieuws voor de grondwaterstanden.

Tot vorige maand stonden in het overgrote deel van de meetplaatsen van de VMM de peilen op normaal, hoog of zelfs zeer hoog voor de tijd van het jaar. Daarmee deden we het veel beter dan vorig jaar.