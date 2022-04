Grote interesse voor paraboolspiegels van Genkse bedrijf Azteq

De ontwikkeling van de paraboolspiegels gebeurt in Genk, de spiegels en collectorbuizen worden voorlopig nog in China gemaakt. Azteq is wel van plan om ook de productie naar hier te halen omdat de transportkosten maar blijven stijgen. "We zouden dat het liefst in Vlaanderen, in Genk willen doen, maar dat moet nog uitgezocht worden", besluit Peter Vandeurzen.