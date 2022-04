Herk-de-Stad gaat snoeihout opnieuw gratis ophalen

Van april tot oktober gaat Herk-de-Stad opnieuw tuinafval gratis ophalen. "Als je mensen wil aanmoedigen om meer groen aan te planten, maar je vraagt dan 15 euro per keer je groenafval wil laten ophalen, dat klopt ergens niet", vindt schepen van Leefmilieu Sofie De Waele. "We vrezen ook dat meer mensen dan hun snoeihout zullen opstoken. Dat is niet de bedoeling. Mensen kunnen het ook nog altijd zelf gratis binnenbrengen op het containerpark, maar niet iedereen heeft die mogelijkheid."