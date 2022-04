Hoe een gestolen schilderij het zelfs tot in de allereerste Bondfilm schopte: het verhaal achter de film “The duke” 

Helen Mirren is 16 en Jim Broadbent amper 12, wanneer op 21 augustus 1961 een kostbaar portret wordt gestolen uit de National Gallery in Londen. Het schilderij in kwestie - een portret van de hertog van Wellington, geschilderd door de befaamde Spaanse kunstenaar Francisco de Goya - was bijna verkocht aan een rijke Amerikaanse verzamelaar, die er 140.000 pond voor wilde betalen op een veiling bij Sotheby's (vandaag zou dat meer dan 3 miljoen euro zijn). Door een milde gift van de staat kon het definitief in het Verenigd Koninkrijk blijven en kreeg het begin augustus 1961 een plek in de National Gallery.

Al blijkt definitief heel relatief, want na 19 dagen tentoonstellen is het schilderij 's ochtends verdwenen uit het museum. Politie en parket tasten in het duister en vermoeden het werk van professionele kunstdieven. De diefstal is zo'n groot nieuws, dat de makers van de allereerste Bondfilm een kopie van het portret neerzetten in het hoofdkwartier van Dr. No. Sean Connery trekt een veelzeggende blik wanneer hij voorbijloopt, het publiek in 1962 weet meteen over welk schilderij het gaat.