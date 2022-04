Bonkt het in je hoofd? Je bent niet alleen, 1 op de 6 mensen heeft vandaag hoofdpijn

Hoe het komt dat je hoofdpijn krijgt, is trouwens een complex verhaal. "Het is voor migraine bijvoorbeeld anders dan voor spanningshoofdpijn. Voor migraine weten we dus dat genetische factoren een rol spelen. De rol van stress is niet onbelangrijk, maar wordt mogelijk wel overschat. Zo wordt er al meer dan 5.000 jaar over geschreven, migraine is dus niets nieuw."

Nog een belangrijke vorm van hoofdpijn die Paemeleire zeker wil vermelden, is hoofdpijn door het gebruik van te veel pijnstillers. "Een migrainepatiënt neemt bijvoorbeeld veel pijnstillers tegen zijn hoofdpijnklachten en eindigt zo met een laag hoofdpijn erbij die we "medication overuse headache" noemen. Die hoofdpijn is te vermijden. Zo zetten we nu in op een preventieve behandeling. Wie heel vaak migraine heeft, kan nu dagelijks preventieve middelen nemen om zo geleidelijk aan minder migraineklachten te hebben."

Paemeleire benadrukt wel nog dat migraine niet te genezen is, net omdat het hersenaandoening is met een erfelijke basis en genen kan je nu eenmaal niet veranderen. Het is dan ook belangrijk dat dokters hun patiënten realistische verwachtingen geven.