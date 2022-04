Inwoners en oppositiepartijen van Kluisbergen willen volksraadpleging over fusie in Vlaamse Ardennen

In 2025 zullen er waarschijnlijk weer een hoop gemeenten fuseren. Dat is althans waar de overheid naartoe wil. Her en daar zijn al "huwelijken" officieel aangekondigd, maar op veel plekken lopen nog studies rond mogelijke fusies. Zo ook in de Vlaamse Ardennen: de burgemeesters van Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem onderzoeken een mogelijke fusie. "Maar ze moeten toch eerst aan de inwoners vragen of we dat wel zien zitten?" vindt Kluisbergenaar Emile Desimpel. Hij wordt gesteund door de oppositiepartijen in zijn gemeente.