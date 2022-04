Kinderopvang De Buidel in Koekelare sluit 1 week door tekort personeel: "Daarna werken we met inschrijvingen"

Ouders in Koekelare, die weer gaan werken na de paasvakantie, zoeken best alternatieve opvangplaats voor hun allerkleinsten. Want de Kinderopvang De Buidel blijft na de paasvakantie een weekje dicht. "Het gaat om een sluiting van één week en dan zullen wij onze werking hervatten", reageert schepen van Jeugd en Kinderopvang, Jan Lievens (Open VLD). Volgens de gemeente heeft de kinderopvang te weinig werkkrachten, waardoor het personeel dat overblijft op hun tandvlees zit.

Na de week sluiting zullen ze werken met inschrijvingen. "De ouders moeten vooraf laten weten of ze hun kinderen naar de opvang brengen of niet. Sommige ouders zullen een andere oplossing moeten zoeken, maar ik denk dat het overgrote deel terecht kan in de voor- en naschoolse opvang."