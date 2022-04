Marine Le Pen wil Frankrijk weer uit militair commando van NAVO halen en betere samenwerking met Rusland na oorlog

Frankrijk heeft lange tijd een aparte status gehad in de NAVO. Het is samen met het Verenigd Koninkrijk de grootste militaire macht in Europa en was stichtend lid van de NAVO. Tussen 1966 en 1996 was Parijs echter niet betrokken bij de militaire structuur van de alliantie omdat president Charles de Gaulle een onafhankelijke koers wou varen. Daarom bevinden zowel het politieke hoofdkwartier als het militaire zich in ons land: respectievelijk in Brussel en in Bergen. Nadien werd dat bijgesteld en in 2009 heeft president Nicolas Sarkozy zijn land opnieuw een volwaardig lid van het bondgenootschap gemaakt.

Als Le Pen die stap ongedaan zou maken, zou dat de NAVO opnieuw militair fors verzwakken. Haar rivaal, huidig president Emmanuel Macron, houdt ook de communicatie met Poetin open en gaat daarin zijn eigen weg, maar hij houdt wel vast aan de nauwe structuur van de westerse alliantie.