Meer dan 80 Mariakapelletjes aangevraagd na oproep pastoor Malle en Zoersel: “Ik ben overdonderd”

De mensen die zo’n kapelletje aanvroegen, hadden daar verschillende redenen toe. “Sommigen deden het uit nostalgie aan hun ouders of grootouders. Anderen wilden echt graag meer Maria in het straatbeeld zien, terwijl nog anderen het gewoon esthetisch mooi vonden. Bovendien is Maria ook heel geliefd, in tijden van voor-, maar ook tegenspoed.”