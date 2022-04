Mensenketting van 30 kilometer langs de Vesder uit solidariteit met slachtoffers van watersnood

Angelina Vermeulen uit Diepenbeek is één van de vele vrijwilligers die nu al druk bezig is met het klaarmaken van de vlaggetjes. Angelina rijdt al tien maanden lang op en af naar de Vesdervallei om daar de mensen een hart onder de riem te steken en te helpen. Volgens haar beseffen we niet in welke erbarmelijke toestanden vele mensen daar nu nog altijd moeten leven. "Heel veel huizen zijn nog altijd niet orde, er is geen elektriciteit, geen internet, er zijn mensen die daar tussen de schimmel moeten wonen en moeten aerosolen. Veel huizen zijn onbewoonbaar, de bewoners moeten nog altijd ergens anders verblijven."