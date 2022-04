Moordenaar van parlementslid sir David Amess krijgt levenslang in Verenigd Koninkrijk

Amess werd vorig jaar met 20 messteken vermoord tijdens een ontmoeting met burgers uit zijn kiesdistrict in Essex ten zuiden van Londen. Ali Harbi Ali werd toen opgepakt. Hij verklaarde sympathie voor de terreurgroep IS en wou aanvankelijk naar Syrië reizen, maar dat bleek moeilijk. Daarop besloot hij om Britse parlementsleden te doden die voor de luchtaanvallen op IS-doelwitten in Syrië hadden gestemd. De dader zou ook van plan geweest zijn om de Britse minister Michael Gove te doden.

David Amess was een lid van de Conservatieve partij van premier Boris Johnson. Hij is al het tweede parlementslid op enkele jaren tijd dat vermoord is. In 2016 werd het socialistische parlementslid Jo Cox op straat vermoord door een rechtse extremist.