Nieuw baby- en peuterbad in Aartselaar tijdelijk gesloten na meldingen over wondjes bij kinderen

“Het aantal klachten is beperkt tegenover de hoeveelheid kinderen dat komt zwemmen, maar omdat er meldingen bleven binnenkomen, wilden we dit toch onderzoeken”, zegt Bart Lambrecht (N-VA), schepen van Sport. “We dachten eerst dat er een scherp stukje in het zwembad zou zitten, maar dat is niet het geval. Na lang onderzoek lijkt het probleem mogelijks bij de vloer te liggen. Die zou iets te ruw zijn. Kinderen die over de vloer kruipen zouden wondjes kunnen oplopen.”