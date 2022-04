Oekraïense jonge kinderen krijgen taal- en traumabegeleiding tijdens paaskamp in Aalst

"Er zijn in totaal 80 kindjes tussen de 5 en de 8 die deze paasvakantie deelnemen aan het taalkamp", zegt Saar De Schrijver van Taalbubbels. Voor het eerst zijn daar ook veel Oekraïense kindjes bij. "We proberen ze spelenderwijs Nederlands te laten oefenen. We organiseren spelletjes om de spreekdurf te vergroten. We voorzien ook traumabegeleiding." Daarvoor werkt Taalbubbels samen met Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW). "We geven elke namiddag de cursus "Mind-Spring" rond psycho-sociaal welzijn. Die is toegepast op minderjarigen."