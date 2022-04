Meer dan 1.000 Oekraïense soldaten zouden zich overgegeven hebben in strategisch belangrijke stad Marioepol

De Russische troepen trekken zich nog steeds terug uit verschillende delen van het Oekraïense binnenland en bereiden zich voor op een nieuwe aanval in het oosten van Oekraïne, in de Donbas-regio. Bekijk hieronder het overzicht van het laatste nieuws vanop het terrein in Oekraïne.

Marioepol

Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben 1.026 Oekraïense soldaten en officieren zich overgegeven in de zuidelijke havenstad Marioepol. Het zou gaan om troepen van de Oekraïense marine. Op Russische tv zijn beelden te zien van militairen die zich zouden overgegeven hebben, maar die beelden kunnen voorlopig niet geverifieerd worden.

In Marioepol vinden al wekenlang zware gevechten plaats. De Oekraïense militairen zijn volledig omsingeld door Russische troepen en kunnen daardoor niet bevoorraad worden. Het Oekraïense ministerie van Defensie kan de overgave van de meer dan 1000 soldaten niet bevestigen en zegt dat het geen informatie heeft over een dergelijke overgave.

Bekijk hier de beelden van de Russische tv die de overgave van de Oekraïense soldaten zouden moeten aantonen: Videospeler inladen...

De burgemeester van Marioepol heeft intussen tijdens een televisie-uitzending gezegd dat er in totaal meer dan 100.000 burgers in de stad wachten op evacuatie. Eerder zei hij al dat er tijdens de belegering van Marioepol 21.000 burgers gedood zijn.

Charkov

In Charkov, in het noordoosten van Oekraïne zijn dan weer minstens zeven mensen gedood in de afgelopen 24 uur, bij beschietingen en raketaanvallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Dat zegt de gouverneur van de regio. Eén van de doden zou een tweejarig jongetje zijn.

Brandweerlui aan het werk na een Russische aanval op een huis in Charkov op 11 april. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Brandweerlui bestrijden het vuur na een Russiche aanval op een hotelschool in Charkov op 12 april. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Dnipro

In de oostelijke industriestad Dnipro laat het lokale bestuur weten dat er meer dan 1.500 lichamen van Russische soldaten liggen in de mortuaria van de stad. Dat meldt het Franse persagentschap AFP.

"We hebben vandaag in de mortuaria van Dnipro meer dan 1.500 dode Russische soldaten, die niemand wil terughalen", zegt de adjunct-burgemeester in een interview. Hij zegt te hopen dat "moeders hun zonen kunnen komen halen".

Munitie in de buurt van een schoolgebouw in Dnipro, 12 april. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

"Wat men ook van hen denkt, het zijn iemands kinderen. Hun moeders hebben hen opgevoed, ze hielden van hen".