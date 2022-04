Ondanks gunstige coronacijfers moet Jessa Ziekenhuis in Hasselt nog altijd ingrepen uitstellen

Met nog maar 9 coronapatiënten op intensieve in de Limburgse ziekenhuizen, gaan de cijfers de goede kant uit. Toch moeten er nog altijd operaties uitgesteld worden, onder meer in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. "We hebben nog altijd veel patiënten met corona", legt algemeen directeur Yves Breysem uit. "Die komen weliswaar binnen met andere aandoeningen, maar moeten wel in isolatie en dat vraagt extra inzet van personeel. Maar we worden ook geconfronteerd met veel kort ziekteverzuim, onder meer door covid. En we zien weer een grote toestroom op de spoedafdeling, daar draaien we weer op het niveau van 2019."