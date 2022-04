Te lang wachten op afspraak bij dermatoloog? Stuur een foto van je huid op via online platform Skindr

De online tool is een aanvulling op de dagelijkse werking van de dienst dermatologie, benadrukt Avermaete. "Er zijn nog steeds huidaandoeningen die we liever in het echt zien. Wanneer er een vermoeden is van huidkanker, bijvoorbeeld. Dan zullen we aan de patiënt vragen om toch ook eens langs te komen in de praktijk", legt ze uit. "Skindr is er vooral voor urgente vragen, wanneer je bijvoorbeeld plots een rare uitslag hebt."