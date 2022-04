Opwijk wil na zwaar ongeval strenger reglement voor carnavalswagens

Organisator Kurt Spruyt is onder de indruk van de feiten. In 22 jaar carnaval is nooit eerder een ongeval of ongeluk gebeurd. "de feiten deden zich voor na de stoet, want die rijdt zelf maar heel traag tegen 2 of 3 kilometer per uur. In feite is dat niet meer onze verantwoordelijkheid. Toch ben ik voor strengere veiligheidsmaatregelen vanaf volgend jaar. We lokken elk jaar meer en meer volk. Er moeten leuningen komen op elke kar en mensen moeten vastgebonden zijn met een soort veiligheidspak. We gaan eens kijken in Aalst daar doen ze dat al jaren."