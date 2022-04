Alle inwoners van Brugge krijgen dit jaar nog pakjesautomaat op wandelafstand

Pakjes ontvangen en versturen via een automaat van Bpost: op het Brugs grondgebied kan het momenteel op zeven locaties, vooral in de deelgemeenten. Daar komen er binnenkort een pak bij. Het stadsbestuur en Bpost zijn overeengekomen om op 16 plaatsen in de binnenstad en in de wijk Christus-Koning zo’n pakjesautomaat te plaatsen. De locaties zijn zo uitgekozen dat alle bewoners van de binnenstad een automaat op wandelafstand hebben. De pakjesautomaten komen er onder meer aan parken en pleinen, maar ook in de ondergrondse fietsparking van ’t Zand.