Auto rijdt in op vrachtwagen in Vrasene en wordt meegesleurd: inzittenden zwaargewond

In Vrasene, bij Beveren, is vanochtend op de E34 richting Zelate een personenwagen ingereden op een vrachtwagen. Voordat de vrachtwagenchauffeur iets in de gaten kreeg, werd de auto meegesleept. Pas toen de vrachtwagen zich op de pechstrook zette, kwam de auto los. De twee inzittenden van de wagen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De materiële schade aan de wagen viel mee.