Voor het eerst is er in Merchtemse kleuterscholen geen plaats voor alle instappers

"We zijn rond de tafel gaan zitten met de verschillende partijen en werken aan een oplossing", laat schepen Julie Asselman (LVB) weten. Zo zal er in de gemeentelijke basisschool Ten Bos in deelgemeente Peizegem in overtal worden gegaan. "We willen de kleine Peizegemnaren de kans geven om dichtbij huis naar school te gaan. Voor komend schooljaar gaan er al 23 van de 25 plaatsen naar broers of zussen van kinderen die al in Ten Bos naar school gaan." Net als kinderen van personeelsleden krijgen broers en zussen voorrang bij de inschrijvingen. "Maar alle ouders die dit jaar Ten Bos als eerste keuze opgegeven hebben, zullen er tóch terecht kunnen omdat we de capaciteit daar uitzonderlijk verhogen", aldus Asselman.

Twaalf kinderen hebben in Merchtem-centrum of deelgemeente Brussegem geen plaats in een school gevonden. Dat lost de gemeente op door die instappertjes te verdelen over de vijf scholen in Merchtem. "Op die manier kan toch iedereen op het grondgebied Merchtem naar school", klinkt het. Deze maand krijgen alle ouders via het aanmeldingssysteem een bevestiging van in welke school ze hun kinderen mogen gaan inschrijven.