Waarom werd een jongen van 16 met een beperking in de cel gestopt? "Jeugdrechter weigerde tijdelijke crisisopvang"

Een jongen van 16, met de emotionele leeftijd van een kleuter, zit sinds maandagavond in een politiecel in Antwerpen. De jongen heeft geen misdrijven gepleegd, maar gezien zijn slechte thuissituatie besliste de jeugdrechter dat hij opgevangen moest worden in een gemeenschapsinstelling, waar meer omkadering is.

Daar was echter geen plaats, waardoor de jongen in een cel moet verblijven, volgens persrechter Luk Versteylen. Hij wijst het Agentschap Opgroeien met de vinger. Dat had wel plaats in een instelling, maar weigerde die plek aan te bieden "vanwege hun interne reglement", klinkt het.