Finland gaat procedure opstarten om lid te worden van de NAVO, Zweden zet deur op een kier

Het verschil tussen beide Scandinavische landen is dat de neutraliteit van Finland opgedrongen is door de Sovjet-Unie via een verdrag in 1944. Daarvoor was Finland een bondgenoot van Duitsland tegen de Sovjets, maar omdat Helsinki beloofde om geen buitenlandse troepen op het grondgebied toe te laten of allianties aan te gaan, bleef het gespaard van Sovjetbezetting of communistische onderdrukking. Finland heeft ongeveer 20.000 soldaten en een groot aantal veldartillerie.

In Zweden was de neutraliteit zelf gekozen als middel om buiten de Eerste en Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog te blijven, al was die neutraliteit niet absoluut. Anders dan Finland heeft Zweden geen landgrens met Rusland, maar in de Baltische Zee komt het ook nogal eens tot spanningen. Samen met reguliere en paramilitaire eenheden heeft Zweden 38.000 strijders klaar.