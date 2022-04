Regula Ysewijn ("Bake off") zoekt wanhopig naar horloge dat ze voor communie kreeg: "Winkel gaf het mee aan foute klant"

Maar toen liep het mis. "Ik leverde mijn horloge in bij de horlogestand om er een nieuwe batterij in te laten steken", zegt Regula." Terwijl de horlogemaker dat deed, ging ik met het bonnetje afrekenen aan de kassa verderop. Terug bij de horlogestand kreeg ik een ander horloge in de hand gestopt en het mijne was verdwenen. Meegegeven aan een andere klant die haar horloge kwam ophalen."

"Ik was in shock", zegt Ysewijn op Radio 2. "De mensen van de Inno probeerden me nog te overhalen vrede te nemen met dat andere horloge. Dat was zelfs meer waard, zeiden ze. Maar dat vond ik allesbehalve correct. Ik wil het horloge dat ik van mijn papa kreeg", zegt ze. "Ik heb het hem nog niet durven vertellen."