BEKIJK - Jonge Rus getuigt over sancties in "#BelRiadh": "In heel mijn leven nog nooit zo'n prijsstijgingen gezien"

In ons online praatprogramma "#BelRiadh" heeft VRT NWS-journalist Riadh Bahri met zijn gasten gediscussieerd over de sancties tegen Rusland. In de uitzending getuigde een 23-jarige Rus over de internationale sancties tegen zijn land na de inval in Oekraïne. Volgens hem voelen de Russen de economische sancties wel degelijk in hun dagelijkse leven.