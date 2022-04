Al 29 Belgische salmonellagevallen gelinkt aan Ferrerofabriek in Aarlen, in heel Europa 150 besmettingen

"Salmonella is een ziekmakende darmbacterie, die via een fecale besmetting - via uitwerpselen - in onze voedselketen terecht kan komen", zei professor Kwaliteitszorg en Risicoanalyse in de Agrovoedselketen aan de universiteit van Gent Liesbeth Jacxsens vorige week in het Radio 1-programma "De wereld vandaag".

Wie besmet wordt met de bacterie, kan salmonellose krijgen, een ziekte waarvan je koorts, krampen en diarree kan krijgen. "Je kan er dus goed ziek van worden", zegt professor Jacxsens. "Zeker als je tot de zogenoemde yopi’s behoort: jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met immuniteitsproblemen." Meestal is de ziekte niet gevaarlijk, stelt de professor ook gerust.

Doorgaans denken we bij een salmonellabesmetting dat je ze oploopt na het eten van kippen- en varkensvlees of (echte) eieren. Maar na het eten van chocolade-eieren? Dat komt niet zo vaak voor, al wijst Jacxsens erop dat er in het verleden wel degelijk salmonella-uitbraken zijn veroorzaakt door het eten van chocolade.

"Chocolade komt namelijk van de cacaoboon. Dat is een natuurlijk product, dat fecaal besmet kan worden." Lees: dieren kunnen hun uitwerpselen erop achterlaten. De professor wijst erop dat er in het verleden al salmonellabesmettingen ontstaan zijn bij de verwerking van cacaobonen, omdat ze moeilijk te verhitten zijn. De bacterie kan namelijk doodeenvoudig gedood worden door verhitting, maar bij het productieproces van chocolade is dat niet vanzelfsprekend.