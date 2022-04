Nieuwe scoutslokalen in Oetingen fors duurder door oorlog in Oekraïne: "We kunnen dit niet meer betalen"

"Tot vorig jaar hadden we er goed hoop op dat alles in orde ging komen. Ons financieel plan zat goed", legt verantwoordelijke Sonja Van Laethem uit. "Maar de coronacrisis heeft de bouwsector geen deugd gedaan en daar komt nu de oorlog in Oekraïne bovenop. Alle prijzen zijn daardoor enorm gestegen. Zo erg dat we die niet gaan kunnen betalen." De prijs van de ruwbouw lag volgens de scoutsgroep vooraf vast, maar werd intussen fors geïndexeerd. Voor de ruwbouw kregen ze een kleine subsidie van de Vlaamse overheid. Voor de afwerking van het gebouw werd een subsidieaanvraag afgewezen.

Eens de ruwbouw klaar is en de ramen en deuren erin staan, moet er in principe begonnen worden met het aanleggen van onder meer water en elektriciteit. "Daarvoor werd ook een aanbesteding uitgeschreven, maar daar kwam maar één bedrijf op af. Die prijzen liggen zo hoog dat we die niet kunnen betalen. En dan hebben we het nog niets eens over de afwerking gehad", aldus Van Laethem. De jeugdvereniging kreeg voor een deel van het project een renteloze lening van het gemeentebestuur en een aantal particulieren. "Die moeten natuurlijk ook terugbetaald worden."