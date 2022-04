Recordaantal coronabesmettingen in Shanghai ondanks strenge lockdown, schrijnende toestanden in enorme veldhospitalen

"We moeten om de twee dagen een PCR-test doen en op de andere dagen een zelftest", zegt Saunders. "Als je positief test, word je opgehaald. Ben je ziek, ga je naar het ziekenhuis. Ben je dat niet, ga je in quarantaine in een opvangcentrum met andere mensen die corona hebben. Het is daar schrijnend. Ik ben heel gelukkig dat ik thuis ben met mijn gezin. Ik ben ook blij dat we genoeg voedsel hebben ingeslagen voor de lockdown, want het is moeilijk om aan eten te geraken."