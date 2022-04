Sint-Katelijne-Waver wil overdreven snelheid in de buurt van R6 beter aanpakken

Naast de overdreven snelheid is er ook geluidsoverlast. “Driften en luidruchtige knalpotten, dat zijn risicovolle toestanden. Dat is misschien chic op televisie, maar niet voor op de baan. ” In de politiezone Mol-Balen-Dessel werken ze al met GAS-boetes voor zulke overtredingen. “We hebben daar een bevraging gedaan en bekijken nu concreet hoe we dit bij ons kunnen invoeren.” Het gaat dan over geldboetes van 125 euro.

Bij GAS-boetes moeten daders wel op heterdaad betrapt worden. “Dat is de grote moeilijkheid, aangezien die problemen vooral 's nachts plaatsvinden”, zegt Sels. “Maar dat extra wapen kan alleen maar helpen. Elke overtreding die we eruit krijgen, is toch één gewonnen. Hopelijk kan het parket de daders dan zwaar genoeg straffen. Met alleen een geldboete hervallen ze.”