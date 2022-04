Skaters ruimen zwerfvuil rond skatepark en sporthal in Vorselaar: "Iemand moet het doen"

Samuel De Graef is bekend onder de skaters van zijn filmpjes op Instagram en YouTube, maar is zelf ook fan van dit initiatief. “Het is een aangename campagne. Ik ben blij dat ze mij gebeld hebben om mee te werken”, begint Samuel. “Ik sta volledig achter deze actie. Als ik dan de kans krijg om via mijn platform de jeugd te motiveren om respect te hebben voor elkaar en voor de plaats, doe ik dat met plezier.”

Al durft hij zelf ook af en toe wel is iets niet op te ruimen. “Dat gebeurt zeker en ik ben me daar ook bewust van. Daarom dat we nu elkaar moeten aansporen om het wel op te ruimen.”