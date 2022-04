Domein van Sport Vlaanderen in Hofstade deze zomer ook in het weekend bereikbaar met de bus

De overeenkomst tussen het gemeentebestuur, vervoersmaatschappij De Lijn en uitbater Sport Vlaanderen is gelijkaardig aan die van de vorige jaren. Lijn 683, die Zaventem via Vilvoorde met Mechelen verbindt, zal ook de halte "Hofstade strand" bedienen. Er zal één bus per uur rijden in beide richtingen. "De bus is een goed en veilig alternatief voor de auto", vindt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). "Op die manier kan de verkeersdruk in onze dorpscentra ook beperkt worden. Het is de bedoeling dat iedereen 's avonds ook met de bus weer thuis geraakt." Op drukke dagen belooft De Lijn ook extra lange bussen in te leggen.