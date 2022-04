Tachtigers Jef en Paul vinden enorme eeuwenoude steen in Diepenbeek: "Weegt zo'n 4 à 5 ton"

Ze zijn er trots op, Jef en Paul, en het is zowat hun levenswerk geworden: een kwartsietsteen van miljoenen jaren oud, die vermoedelijk werd gebruikt voor een graftombe van de Kelten. De twee wonen vlakbij de vindplek, en staan tegenwoordig altijd paraat met een historisch boek over Diepenbeek van auteur Paul Pipers, waar de stenen kort beschreven staan. "Het is hier in de buurt geweten dat er in deze velden rond de Keizel veel van deze stenen liggen", vertelt Paul. "In de 19de eeuw zijn de stenen tijdens het aanleggen van bosgebied massaal onder de grond begraven. Eentje zo groot als deze vinden we echter zelden. Aan het Atheneum in Hasselt staat er wel nog één van deze grootte."