Tweetaligheid houdt de hersenen jong

Hoe goed de taalvaardigheid van de proefpersonen was, bleek een grotere rol te spelen dan hoelang ze een tweede taal al kenden. De onderzoekers verklaren dit door het feit dat tweetalige sprekers in het dagelijks leven voortdurend keuzes moeten maken en moeten schakelen tussen twee taalsystemen.

"In tegenstelling tot andere factoren die de cognitieve reserve vormen, is tweetaligheid uniek omdat ze constant aanwezig is in ons leven. We kunnen lichaamsbeweging intensiveren of opgeven, een dieet volgen of van baan veranderen, maar taal blijft altijd bij ons. De taalcentra zijn constant bezig in onze geest. En wat opviel in dit experiment: bij een hoog niveau van taalvaardigheid verdween de invloed van andere componenten van cognitieve reserve. Dit suggereert dat de voordelen van tweetaligheid op de cognitieve reserve sterker zijn dan die van andere factoren", zei eerste auteur van de studie Federico Gallo van de HSE Universiteit.