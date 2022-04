Verdachte van de schietpartij in de metro van New York is opgepakt

Frank James zou dus de man kunnen zijn die gisteren aan de basis lag van een vreemd incident in de New Yorkse metro in de wijk Brooklyn. Een man met een gasmasker heeft daar rookbommen gegooid in een metrostel en vuurde daarop schoten af.

Daarbij zouden 23 mensen gewond zijn geraakt; 10 onder hen hadden schotwonden. Het metrostel kwam tot stilstand in het station op 36nd Street en mensen renden in paniek weg. De dader kon zo ontsnappen en was tot nu toe op de vlucht. De politie had een beloning van 50.000 dollar op zijn hoofd gezet.

Frank James zou in het zicht van de politie zijn gekomen door de sleutels van een gehuurde bestelwagen die hij in de metro heeft achtergelaten. Daar is ook een pistool gevonden dat gebruikt was bij de schietpartij.