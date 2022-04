Politie zoekt camerabeelden in onderzoek naar dubbele moord in Kraainem

De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal zich deze maand nog buigen over het beroep tegen de beslissing van de raadkamer. Intussen verspreidde het parket een opsporingsbericht waaruit blijkt dat het gerecht op zoek is naar camerabeelden uit de buurt.

In Sint-Lambrechts-Woluwe zijn de speurders op zoek naar bewakingsbeelden van de Tweelindenlaan, de Albert-Elisabethlaan, en de Stafhouder Braffortstraat, de omgeving waar het voertuig van het 46-jarige slachtoffer werd teruggevonden. In Etterbeek gaat het om de Tongerenstraat, de Tervurenlaan, de Galliërslaan, de Jubelberg, de Sint-Pieterssteenweg, en de buurt gelegen tussen het Jubelpark en De Jacht. In die laatste omgeving bevindt zich de woning van een vriend van de verdachte van de dubbele moord, waar hij beweert de nacht te hebben doorgebracht.

Wie in het bezit is van bewakingsbeelden uit die straten of die buurt, zelfs wanneer die maar gedeeltelijk het voetpad of de openbare weg filmen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800/30 300.