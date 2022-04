Geluidsschermen langs E40 in Aalst volgend jaar verlengd, niet duidelijk hoeveel hinder dat zal geven

De geluidsschermen aan de E40 in Aalst worden verlengd, omdat het lawaai van de E40 voor heel wat geluidsoverlast zorgt in de buurt. De verlenging stond 10 jaar geleden al op de planning van het Agentschap Wegen en Verkeer, maar het is er nog steeds niet van gekomen.

De verlenging van de schermen kwam er niet eerder doordat de brug van de E40 over de spoorlijn niet in staat was om het gewicht te dragen. Die brug zou dus eerst vervangen moeten worden, maar na 10 jaar is dat nog niet gebeurd. "We hebben beslist om nu toch schermen te plaatsen rond die brug", zegt Jef Schoenmaekers van Wegen en Verkeer.