Vrouw (91) in levensgevaar na brand in appartement op het Zuid in Antwerpen

Aan de Lambermontplaats in Antwerpen brak er woensdagochtend om 8u een brand uit in een appartement. De 91-jarige inwonende vrouw liep ernstige verwondingen op en ademde te veel rook in. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is wellicht in de keuken ontstaan door een pot op het vuur. Er is brandschade in de keuken, maar het appartement blijft bewoonbaar. De rook verspreidde zich ook naar andere appartementen, maar niemand van de buren liep schade op.