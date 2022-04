Woonanker Waas renoveert 400 woningen terwijl de huurders er blijven wonen: "Moeilijk gaat ook"

In de Bagoniewijk in Sint-Pauwels getuigt Erwin. Zijn huis was één van de eerste die aangepakt werden. “In het begin is het inderdaad moeilijk gegaan. Arbeiders die de stiel niet kenden, corona en noem maar op. Soms moest een bepaald werk tot vier keer opnieuw gedaan worden omdat het steeds fout was. De maatschappij luisterde wel naar ons en verwittigde ons wel, maar de uitvoering was ondermaats. De vervangtoestellen in de garage waren in orde, daar konden we mee verder”, benadrukt Erwin, “maar plezant is het uiteraard niet om te douchen in de garage. De maatschappij heeft ons niet voorgesteld om tijdelijk te verhuizen omdat er geen woningen waren, maar ik zou dat nooit gedaan hebben, en voor zover ik mijn buren hoor zou niemand die optie gekozen hebben”.

Nu het leed bijna geleden is, is Erwin toch een tevreden man. “Binnenkort komt men de spouwmuren nog volspuiten met isolatie, waardoor de woning veel energiezuiniger is en in mei krijgen we nieuwe opritten. Het was moeilijk en vaak niet plezant, maar uiteindelijk komen we er een stuk beter uit”!