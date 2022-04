President Zelenski wil gevangenenruil en heeft pro-Russische Medvedtsjoek in aanbieding: wie is Poetins vertrouweling?

Wie is Viktor Medvedtsjoek? De 67-jarige oligarch is uiteraard niet de eerste de beste. Hij wordt al 20 jaar aanzien als dé bondgenoot - of pion - van de Russische president Poetin, niet alleen politiek en zakelijk maar ook familiaal. Poetin zou de peter zijn van Daria, Medvedtsjoeks oogappel, en ze brengen samen vakanties door aan de Zwarte Zee.



Medvedtsjoek werkt al jaren als pro-Russische politicus vanuit de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij leidt er de oppositie in het parlement. Medvedtsjoek werd in Oekraïne altijd "getolereerd", omdat via hem gecommuniceerd kon worden met Moskou. En dat lijkt nu opnieuw het geval met een poging tot gevangenenruil.



Vorig jaar echter raakte het geduld van Kiev op. Toen werd Medvedtsjoek onder huisarrest geplaatst op beschuldiging van hoogverraad en een poging tot het plunderen van grondstoffen op het schiereiland de Krim. Enkele dagen na de start van de Russische invasie in Oekraïne bleek hij plots spoorloos.



Medvedtsjoek werd na een "speciale operatie" van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU gevat. SBU lanceerde daarop een niet mis te verstane boodschap. "Je kan een Oekraïens uniform dragen als camouflage, maar zal dat helpen om je straf te ontlopen? Helemaal niet. Hetzelfde geldt voor andere verraders", luidde de waarschuwing. Het presidentiële paleis verspreidde vervolgens een foto van een verfomfaaide Medvedtsjoek in de (hand)boeien: