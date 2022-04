Een centraal gratis nummer voor zelfstandige verpleegkundigen in Vlaamse Ardennen 

De Kring van Thuisverpleegkundigen Vlaamse Ardennen had in coronatijden gemerkt dat steeds meer mensen nood hadden aan een thuisverpleegkundige. "Het was niet altijd makkelijk om vlug een nummer te vinden van een zelfstandige verpleegkundige", zegt Lieven Deprince van de Kring. " Vandaar dat we als vereniging van zelfstandig verpleegkundigen een centraal nummer hebben geïnstalleerd waar iedereen, dag en nacht, zeven op zeven terecht kan"