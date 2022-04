107-jarige uit Lo-Reninge was eregast op concert Dana Winner: "grote kans dat dit het laatste concert van Dana is dat ik kan bijwonen"

Rond 19 uur kwam ze aan in de hal van De Spil, samen met haar dochter Monique en haar kleinzoon Dany. De kranige eeuwelinge stapte zelf nog de hele afstand van de ingang naar het podium. “Met een rolstoel was het gemakkelijker geweest, maar ik kan nog zonder”, zei ze toen ze op het podium van De Spil zat te wachten op Dana Winner. "Voor moeder is dit een prachtige belevenis”, vond dochter Monique. “Dana is haar favoriete zangeres en vroeger zong ze de hele dag door. Dat is nu wat minder, maar ik ben zeker dat ze straks alle liedjes zal meezingen als ze in de zaal zit!” Godelieve reageerde gevat: “Ja, maar alleen als er geen micro in de buurt is!”