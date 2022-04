9 jaar geleden stortte bus met schoolkinderen van brug in Oelegem: "Ik leg nog elk jaar bloemen neer waar Ilya stierf"

Het is precies 9 jaar geleden dat een Poolse bus met Russische schoolkinderen van de weg afweek op de E34. De bus stortte metersdiep van de brug in Oelegem naar beneden. Er vielen vijf doden waaronder Ilya, een jongen van 14. De Turnhoutse ambulancier Siegfried Depoorter reed toevallig vlak achter de bus en was als een van de eersten bij de slachtoffers. Elk jaar nog, legt hij bloemen neer op de plaats van het ongeval. Dat heeft hij beloofd aan de moeder van Ilya, de jongen die ter plekke stierf. Zelf heeft hij er jaren over gedaan om de beelden van het ongeval te verwerken.