"Historische mijlpaal": beloften van klimaattop Glasgow kunnen klimaatopwarming onder 2 graden houden

Er is ook minder goed nieuws: de ondergrens van 1,5 graden opwarming lijkt volgens de onderzoekers echt wel onbereikbaar. Volgens hun simulaties zal de wereldwijde uitstoot van CO2 in 2030 6 tot 13 procent hoger liggen dan in 2010. Om 1,5 graad mogelijk te houden, zouden we dan 45 procent minder moeten uitstoten dan in 2010.