Aantal zwerfkatten in Oost-Vlaanderen daalt niet, ondanks verplichte registratie en sterilisatie

Volgens cijfers van de vzw Rato werden in 2021 in Oost-Vlaanderen 1.258 zwerfkatten gemeld, er zijn er 2.517 gevangen. Dat aantal gevangen katten is de voorbije 3 jaar maar licht gedaald, ondanks de verstrengde wetgeving. Sinds 2018 moeten katteneigenaars hun dier laten steriliseren of castreren. De bedoeling daarvan is om het aantal zwerfkatten terug te dringen.

"In Oost-Vlaanderen zien we wel een bewustwording, maar nog geen effect van die regel", zegt Esther Peeters. "Het aantal zwerfkatten is stabiel gebleven." Volgens de vzw Rato zijn er in 2019 iets meer dan 2.750 katten gevangen, in 2020 waren dat er 2.701.