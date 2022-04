94 hoogspanningsmasten en 11 kilometer kabel verdwijnen tussen Tienen en Pellenberg 

"Als alles goed gaat dan zullen de werken tegen de zomer achter de rug zijn", zegt Carolien Pouleyn van Elia. "Intussen is er een nieuwe kabel gelegd waardoor de toevoer van elektriciteit verzekerd blijft. Ook op nog andere plaatsen staan gelijkaardige werken op het programma. Zo zal er in 2024 een hoogspanningslijn in Halle afgebroken worden, ook daar gaat de nieuwe kabel onder de grond".

Toch kan niet altijd onder de grond gewerkt worden. "Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen wordt alvast wel rekening gehouden met de gezondheid van omwonenden", zegt Carolien Pouleyn. "We zorgen ervoor dat we woonkernen zoveel mogelijk vermijden en we kunnen ook de kabels op zo'n manier hangen zodat het elektrisch veld beperkter wordt."