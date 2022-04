Na 2 jaar werden in Rupelmonde opnieuw apostelbrokken van op het balkon gegooid: "Een traditie sinds de 16e eeuw"

“Het is een eeuwenoude traditie die opnieuw leven wordt ingeblazen na twee jaar stilstand door corona,” zegt burgemeester Dimitri Van Laere. “Het doet plezier om te zien dat het onmiddellijk weer aanslaat bij de mensen want er is een massa volk. Het was destijds een vorm van liefdadigheid in tijden van hongersnood en er wordt vermoed dat de traditie teruggaat tot in de 16e eeuw. Het waren de welgestelde burgers die op witte donderdag broden naar beneden gooiden naar de hongerige bevolking”.

De apostelbrokken werden vanop ‘t Stadhuys van Rupelmonde gegooid, want ondanks het feit dat Rupelmonde een deelgemeente is van Kruibeke, heeft het Mercatordorp wel degelijk sinds de 14e eeuw stadsrechten.