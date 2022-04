Auto zonder nummerplaten uitgebrand in Antwerpen: kwaad opzet niet uitgesloten

Rond 3.50 uur is een auto uitgebrand in de Braziliëstraat op het Eilandje in Antwerpen. De Auto stond geparkeerd. Opvallend is dat de wagen geen nummerplaten meer had. Ook het chassisnummer kon de politie niet meer achterhalen.

De brandweer heeft het voertuig geblust, maar kon niet verhinderen dat de auto helemaal uitbrandde. De politie onderzoekt nu of het een ongeluk was, of dat de brand werd aangestoken.